La grande attrazione di mercoledì in campo a Belgrado sarà proprio l'attaccante della Fiorentina, Luka Jovic.

“Nel momento in cui ho saputo che avremmo giocato contro la squadra nella quale mi ero affermato - ha detto il giocatore a Novosti, un'intervista che appare in Italia per la prima volta grazie a Fiorentinanews.com - ho provato una grande emozione. È una gioia speciale giocare nello stadio della Stella Rossa, nonostante ora indossi la maglia della Fiorentina, ma non vedo l'ora di farlo. Spero che il pubblico arrivi in ​​gran numero e che si goda un ottimo calcio”.

E ancora: “Tutti sanno che sono un grande tifoso della Stella Rossa e che è il club che per primo mi ha dato la possibilità di dimostrare quello che so fare. Proprio per questo il rapporto con questa squadra sarà sempre speciale per me. Non escludo la possibilità di tornare un giorno al club, se ci sarà l'occasione, ma in questo momento mi sto concentrando sulla Fiorentina e sulla voglia di regalare partite ancora migliori nella prossima stagione e giustificare la fiducia dell'allenatore e della società”.