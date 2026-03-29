La Nazione: Brividi al Viola Park

Sul QS de La Nazione si legge questa mattina dell'allenamento al Viola Park, dei viola in nazionale e non solo.

Prima pagina

In prima pagina si legge: “Gioie e dolori. Brividi al Viola Park”.

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A pagina 4: “L'allenamento a porte aperte. Cori applausi e qualche timore. Solomon sì, ma Dodo si fa male. ”E' il momento di restare uniti".

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A pagina 5: “La sosta e i successi con le nazionali. Moise e non solo: segnali positivi. Da Ndour a Martinelli e Croci. Ora l'Azzurro s'illumina di viola”.