La Nazione: Parisi, ma chi lo avrebbe detto? Ma c'è ancora chi è indietro...
Due pagine sulla Fiorentina all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.
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In primo piano c'è: “Il cambiamento della squadra Alti, bassi e poi la continuità Parisi, chi lo avrebbe detto... Ma c'è chi è ancora indietro”. Sottotitolo: “Le sorprese, le rinascite e quelli che devono cambiare marcia: il borsino dei viola”.
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Qui leggiamo: “I viola che non si fermano Nazionali, non solo Moise Comuzzo e Ndour in U21 E Balbo va con i Vinotinto”. Sottotitolo: “Il giovane Luis indossa la maglia del Venezuela, Pongracic ritrova la sua Croazia”. Di spalla sulla squdra: “Riposo finito, oggi si riprende Solomon quasi pronto al rientro”.
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