Solo Parisi può salvare il posto a Gudmundsson: ecco come. Ma così ci sarebbe un'altra esclusione eccellente...

Gudmundsson dunque rischia di ripartire dalla panchina dopo la sosta…a meno che Vanoli non decida di fare un'altra mossa.

Soluzione alternativa

Il tecnico della Fiorentina potrebbe infatti arretrare Parisi e lanciare davanti contemporaneamente, Solomon a destra e l'islandese a sinistra. Soluzione questa tutt'altro che peregrina.

Altra esclusione eccellente

In questo caso a rimetterci sarebbe un altro di quelli che, ad inizio di questa stagione, era considerato uno dei titolarissimi. Stiamo parlando di Gosens che non sta viaggiando, per vari motivi, alla stesso modo rispetto allo scorso campionato.

Parisi e Solomon davanti con Gosens dietro o Solomon e Gudmundsson esterni con Parisi arretrato: quale delle due soluzioni sceglierà Vanoli?