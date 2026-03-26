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Pazzini: "Fiorentina? Sono bastati i primi risultati negativi a fare crollare tutto"

Redazione /
Giampaolo Pazzini

L'ex attaccante della Fiorentina, Giampaolo Pazzini, su La Repubblica si è ritrovato a parlare anche della squadra viola e della difficile stagione che sta vivendo. 

“L'ansia creata dalle aspettative”

“Partire con aspettative alte crea ansia - ha detto Pazzini - Sono bastati i primi risultati negativi a fare crollare tutto”. 

“Doversi ridimensionare in corsa…”

E poi: “E' difficile cominciare con obiettivi ambiziosi e doversi ridimensionare in corsa, rischiando di fallire. Ne sa qualcosa anche la nazionale in anni recenti. Ma ormai la lezione è imparata”. 

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