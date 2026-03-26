Pazzini: "Fiorentina? Sono bastati i primi risultati negativi a fare crollare tutto"

L'ex attaccante della Fiorentina, Giampaolo Pazzini, su La Repubblica si è ritrovato a parlare anche della squadra viola e della difficile stagione che sta vivendo.

“L'ansia creata dalle aspettative”

“Partire con aspettative alte crea ansia - ha detto Pazzini - Sono bastati i primi risultati negativi a fare crollare tutto”.

“Doversi ridimensionare in corsa…”

E poi: “E' difficile cominciare con obiettivi ambiziosi e doversi ridimensionare in corsa, rischiando di fallire. Ne sa qualcosa anche la nazionale in anni recenti. Ma ormai la lezione è imparata”.