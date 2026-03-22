Giampaolo Pazzini, doppio ex della sfida di stasera tra Fiorentina e Inter, ha avuto modo di parlare delle sue sensazioni relative alla partita odierna su SportMediaset. Questa la sua analisi.

Il commento di Pazzini

“L'Inter sa l'importanza della partita di questa sera, e sa che in caso di risultato negativo la pressione salirebbe tantissimo. I giocatori sanno di non poter lasciare pensieri alle altre squadre, e che al Franchi sarà una partita difficile contro una Fiorentina in ripresa. Storicamente è una partita che ci ha regalato tanti gol, ma stavolta non penso ne arriveranno tanti”.

“In ottica scudetto l'Inter ha un buon vantaggio, ma quello di stasera è comunque un crocevia importante per la squadra di Chivu, perché vincere darebbe un segnale abbastanza definitivo alle avversarie”.