L'asse Firenze-Torino destinato ad allargarsi. La prima proposta del Toro non è bastata alla Fiorentina

L'asse che si è creato tra Firenze e Torino non si ferma al solo Pietro Comuzzo ma può allargarsi e dare i suoi frutti anche con Niccolò Fortini.

Anche questo profilo piace e molto ai granata, ma la prima proposta fatta alla Fiorentina, ovvero 5 milioni di euro, non è bastata a convincere il club viola a mollare la presa.

Doppia cifra come valutazione che può abbassarsi in parte con una consistente percentuale sulla futura rivendita. I dialoghi proseguono su questa linea ed è probabile che alla fine possa arrivare un'altra fumata bianca.