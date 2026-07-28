L'asse Firenze-Torino destinato ad allargarsi. La prima proposta del Toro non è bastata alla Fiorentina
Niccolò Fortini. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
L'asse che si è creato tra Firenze e Torino non si ferma al solo Pietro Comuzzo ma può allargarsi e dare i suoi frutti anche con Niccolò Fortini.
Anche questo profilo piace e molto ai granata, ma la prima proposta fatta alla Fiorentina, ovvero 5 milioni di euro, non è bastata a convincere il club viola a mollare la presa.
Doppia cifra come valutazione che può abbassarsi in parte con una consistente percentuale sulla futura rivendita. I dialoghi proseguono su questa linea ed è probabile che alla fine possa arrivare un'altra fumata bianca.
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