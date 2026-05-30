Il limbo discutibile a cui la Fiorentina ha costretto Vanoli: oggi l'ultimo giorno da tecnico viola per lui

Fino all'ultimo respiro, Paolo Vanoli è rimasto in attesa o comunque nell'incertezza di cosa ne sarebbe stato del suo futuro: mentre c'era chi ne ipotizzava una clamorosa conferma, la Fiorentina pensava ad altri profili, con Grosso in testa. Nessuna comunicazione ufficiale per il tecnico protagonista della rimonta salvezza, lasciato in una sorta di limbo con modi rivedibili e discutibili, come sottolineato dal Corriere dello Sport-Stadio.

Oggi, 30 maggio, è la data di scadenza ufficiale dell'opzione per il rinnovo del tecnico: evidente che se la società viola avesse avuto intenzione di sfruttarla l'avrebbe già fatto. Sarebbe bastato dirlo quantomeno allo stesso Vanoli, per questioni di chiarezza e così da lasciarlo libero di pensare al suo futuro con qualche giorno d'anticipo.