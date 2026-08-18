La Lazio trema, c'è anche la Fiorentina su Icardi. E lui l'alternativa a Kean?

Mauro Icardi potrebbe tornare a giocare in Serie A. L'attaccante argentino è attualmente svincolato ed è per questo che la Lazio lo ha messo nel mirino per darlo come rinforzo al tecnico Gennaro Gattuso.

Inserimento viola

Ma secondo quanto riportato da Il Messaggero, c'è anche la Fiorentina sul giocatore e questo inserimento rischia di far saltare i piani del club biancoceleste.

Alternativa a Kean

Icarsi sarebbe un'alternativa a Moise Kean qualora dovesse trasferirsi al Como. Un'operazione questa che però può dirsi tutt'altro che conclusa in questo momento.