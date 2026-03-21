Il giornalista Daniele Garbo ha commentato a TMW l'andamento di alcune squadre di Serie A, tra cui anche la Fiorentina.

“Partita saggia della Fiorentina in Polonia”

Alla domanda se la Fiorentina può mettere in difficoltà l'Inter ha risposto: "Ha vinto alla grande lo scontro diretto contro la Cremonese, ora è tranquilla. Ha giocato una partita saggia in Polonia, credo ci siano tutti gli elementi per dare tranquillità all'ambiente ora. Bravo Vanoli, che ha lavorato bene sulle menti dei giocatori".

"La convocazione di Chiesa è un mistero"

E sulla convocazione dell'ex attaccante viola Federico Chiesa in Nazionale da parte del Ct Gattuso si è espresso così: "Chiesa è un mistero, poteva convocarlo anche prima allora. Per il resto il calcio italiano esprime questo, non è rimasto nessun fenomeno fuori. Se riusciamo ad andare ai Mondiali sarà tanto, altrimenti se rimarremo fuori ce lo meriteremo".