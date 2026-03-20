L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Massimo Orlando è intervenuto a Tuttomercatoweb.com parlando della sfida di domenica contro l'Inter. E avvisa i nerazzurri: “Credo che i viola creeranno sicuramente problemi all'Inter. La Fiorentina finalmente è uscita, anche se non del tutto, da un periodo nero. Adesso pare sia guarita”.

“La Fiorentina darà problemi. E se l'Inter non sta bene rischia”

E aggiunge: “Il Rakow effettivamente era poca roba, però la squadra adesso sta bene e lo ha dimostrato. Quando ritrovi serenità nell'ambiente, giochi sicuramente più libero. Mi aspetto una Fiorentina carica domenica. Se l'Inter non sta bene, rischia qualcosa”.

“Quando sei sereno, giochi più libero”

Il calcio italiano è messo male in Europa? “Siamo messi male. Poi Inter e Napoli valevano i quarti di finale, ma per tanti motivi non è andata così. Poi quando si va oltre, mi sembra che ci sia una differenza enorme. Quest'anno e andata così, ma credo che oltre i quarti non si possa andare”.