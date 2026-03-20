D'Agostino: "In Europa vedo meglio la Fiorentina del Bologna. Il livello in Conference non è altissimo e..."

Rimasero in due: Fiorentina e Bologna sono le uniche italiane ancora in corsa nelle competizioni europee. I rossoblù hanno vinto il derby italiano contro la Roma e sono ai quarti di Europa League, i viola sono (per il quarto anno di fila) tra le migliori otto di Conference.

“Vedo meglio la Fiorentina del Bologna”

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Gaetano D'Agostino è intervenuto a Tuttomercatoweb.com per parlare proprio delle due squadre: “Chi meglio tra le due? Per me la più avvantaggiata è la Fiorentina. Perché comunque il livello della Conference League non è altissimo”.

“Resta una buonissima squadra. E la Conference…”

E aggiunge: “La Fiorentina ha una buonissima squadra, al di là di ciò che sta facendo in campionato. Il Bologna invece credo proprio di no. Affronterà l'Aston Villa e secondo me, se devo fare una percentuale di passaggio del turno, dico 80-20 in favore degli inglesi”.