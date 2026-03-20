Intervenuto a Radio Bruno Toscana, l'ex viola Lorenzo Amoruso ha detto la sua sul difensore della Fiorentina Marin Pongracic: “Non è da tutti centrare la porta dalla propria metà campo, ci vuole grande sensibilità e per di più ieri si giocava su un terreno di gioco complicato. Pongracic ha dei buoni piedi, cerca sempre di essere bello anche in fase difensiva, ma non è mai cattivo. Ranieri invece è l'opposto: piedi così così, ma grande agonismo. Ieri ha salvato la squadra in diverse circostanze”.

“Non siamo ancora guariti”

Poi ha aggiunto: “A Cremona, sul 3-0, abbiamo preso gol perché troppi calciatori passeggiavano, e da lì abbiamo sofferto e subito azioni pericolose. Questo significa che la squadra non è ancora guarita al cento per cento e forse non lo sarà mai in questa stagione. Ad ogni modo, anche se c'è tanto da lavorare, la strada intrapresa sembra finalmente quella buona”.