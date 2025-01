Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno durante la trasmissione del Pentasport. L'ex difensore viola ha commentato così la partita di domani e le scelte di Palladino.

“Fossi in Colpani, dopo quella sostituzione inspiegabile al 90simo per prendere i fischi, sarei contento di questo riposo. Non può essere diventato scarso, in questo momento ha un blocco e sicuramente ha dei limiti, ma per quale motivo Palladino continua a metterlo in alto a destra se non fa effettivamente nulla? Fallo giocare interno, a centrocampo accanto ad Adli e Cataldi, e metti qualcosa di diverso sugli esterni. Come può fare l'esterno se non ha il guizzo, la cattiveria per andare 1 contro 1, ma perché insistere? Lo vedono tutti, tranne l'allenatore”

“Io proverei un 4-4-2 schematico che ti protegge di più, la Lazio sa ripartire in contropiede, giovedì ha fatto una grande partita, sono in forma anche mentalmente: non farei una formazione particolarmente offensiva, vorrei vedere più solidità. Sottil deve giocare assolutamente vista l'assenza di Colpani”

“Cosa manca? Un centrocampista, un esterno offensivo e un attaccante. Io credo che la Fiorentina avesse idee di mercato che poi non sono andate a buon fine, salvo Folorunsho, e quindi stanno ripiegando su altre situazioni. Quando non hai la forza economica di andare a comprare quello che tu vuoi subito, è difficile trovare un rimpiazzo che abbia le caratteristiche che cerchi esattamente. Ma queste mancanze si conoscono da settembre, io mi sarei aspettato qualcosa in più nel mercato estivo, non in questo. L'anno scorso i rinforzi sono arrivati a febbraio ed erano Faraoni e Belotti, pensa te. Le prossime due partite sono toste, in 10 giorni potremmo tornare ad essere fuori da tutto, se va male.”