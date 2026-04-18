Caressa: "Vince il Lecce, la Fiorentina è scarica ed è già salva". E Zazzaroni lo contraddice
Sulla partita di lunedì prossimo tra il Lecce e la Fiorentina, il telecronista Sky, Fabio Caressa ha le idee chiare e punta sul giallorosso.
“Fiorentina scarica”
“Vince il Lecce perché la Fiorentina è più scarica ed è già salva” questo il suo pronostico espresso su Radio Deejay.
Zazzaroni non è d'accordo
Una considerazione la sua che non trova d'accordo il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, il quale invece vede i viola favoriti: “Vinceranno, perché hanno il giocatore italiano più forte in questo momento, vale a dire Fagioli”.
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