"A Lecce siamo abituati a lottare per salvarci. Se la Fiorentina vince lunedì è salva: i viola sulla carta sono da Europa"

Questa mattina il giornalista di PianetaLecce Andrea Sperti, durante un collegamento con Lady Radio, ha avuto modo di analizzare come arriva la squadra di Di Francesco alla sfida di lunedì contro la Fiorentina di Paolo Vanoli.

“La piazza salentina ormai è abituata a trovarsi in situazioni del genere e a lottare per questo tipo di traguardi, e per la squadra vale lo stesso discorso. Forse in questo momento l'ambiente è un po' depresso dopo gli ultimi 4 risultati negativi, nonostante siano arrivate giocando tre volte in trasferta e sempre contro big del nostro campionato. Il percorso non era semplice, mentre adesso il calendario sembra migliorare: siamo attesi dalla sfida di lunedì contro la Fiorentina, poi Verona e Pisa".

“Siamo coscienti che dopo la Fiorentina sarà un periodo importante per noi”

Ha voluto dare anche un annuncio, che fa capire il quale sia il mood in casa Lecce: “La società ha già comunicato che, qualsiasi sia il risultato sul campo lunedì sera, da martedì la squadra starà in ritiro fino a quando non giocherà contro il Pisa. Siamo coscienti di quanto sia importante il periodo che arriva, il prossimo trittico di partite definirà molto di quello che sarà la corsa alla salvezza. I giallorossi continuano con tanta speranza ed il solito approccio tenuto finora”.

“Lunedì non è assolutamente l'ultima spiaggia per il Lecce”

Ha sottolineato anche un aspetto: “Quella di lunedì non è però considerata un'ultima spiaggia. E' una partita importante perchè vincendo miglioreremmo la nostra classifica, però non bisogna farsi prendere dal disfattismo anche qualora dovesse arrivare un risultato negativo: Resta comunque il tempo di riprendersi, ci sono ancora le sfide con Pisa e Verona fuori casa, e poi Sassuolo e Genoa che non avranno tantissime motivazioni quando le affronteremo nelle ultime giornate. Non è una finale: se il Lecce dovesse vincere non sarebbe salvo, come se dovesse perdere non sarebbe assolutamente spacciato”.

“La Fiorentina quest'anno è stata un flop ma ha valori da Europa”

Ha poi parlato della percezione che c'è a Lecce della Fiorentina di Paolo Vanoli: “Sicuramente sappiamo che i viola verranno a Lecce per cercare di chiudere il discorso salvezza: con tre punti, al contrario del Lecce, per la Fiorentina si tratterebbe di salvezza quasi matematica. Gli uomini di Vanoli sono in salute adesso, quantomeno a livello di risultati: le tre vittorie nelle ultime quattro partite sono il segnale che la squadra è in salute. Sicuramente c'è grande rispetto e sono convinto che la squadra stia preparando la partita come fatto nelle ultime 4 giornate: la Fiorentina quest'anno è andata sotto le aspettative, ma sulla carta è una squadra da Europa. Ha giocatori di assoluto livello, anche se so che Kean e Parisi non faranno parte della sfida".