Corvino: "Lunedì è fondamentale per noi, Fiorentina già salva. Lecce esempio negativo per il calcio italiano? Non credo"

A due giorni dalla partita del Via del Mare tra Lecce e Fiorentina, crocevia per il discorso salvezza, all'interno dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è apparsa una lunga intervista al direttore sportivo dei giallorossi Pantaleo Corvino, che ha avuto modo di dire la sua in vista della sfida contro la sua ex squadra.

"Non posso che essere orgoglioso dei 23 anni in cui mi sono diviso tra Lecce e Fiorentina. Da una parte, quella in cui sono ora, c’è anche il legame con la mia terra, il Salento. Lecce da sempre è la Firenze del Sud. Che segno del destino incredibile, vivere l’altro grande pezzo della mia carriera alla Viola, con la consapevolezza di essersi voluti bene. Un percorso tutto nel mio cuore”.

“La Fiorentina dopo un inizio shock è riuscita a tirarsi fuori”

Ha anche aggiunto: “Devo essere sincero, lunedì sarà una gara che ha un peso enorme solo per noi, alla luce degli ultimi risultati la Fiorentina si è tirata fuori. Manca solo un mese per ripeterci ancora. A Lecce per anni, tra promozione e salvezze, abbiamo fatto sempre il possibile e anche l’impossibile. Sappiamo che le cadute fanno parte del gioco, ma bisogna fare di tutto perché questo non succeda. Con le forze rimaste dovremo gettare il cuore oltre l’ostacolo”.

“Ecco cosa penso sull'ennesima eliminazione della Nazionale italiana dal mondiale”

Il ds salentino ha espresso un pensiero anche sull’ennesima mancata partecipazione della Nazionale al mondiale: “Sarò sincero e voglio urlarlo per l’ultima volta: non fa onore a nessuno trovare nel Lecce, nel momento storico che il calcio italiano sta attraversando, un esempio negativo. Come responsabile dell’area tecnica quando devi costruire per trasformare le migliori potenzialità in qualità diventa necessario andare a cercarle dove sono, anche lontano: questo se ne trovi pochissime nel tuo territorio e non te lo puoi permettere economicamente in Italia. Non voglio fare il professore. Pensiamo veramente che gli insuccessi della Nazionale siano responsabilità dei presidenti federali o dei ct? Avete visto chi è stato chiamato a guidare l’Italia in panchina dopo gli insuccessi? Allenatori che avevano fatto bene nei club. Pensiamo che Gravina o chi lo ha preceduto sia davvero non all’altezza? Gravina è partito dal marciapiede del calcio e ha scalato tutte le categorie. Coverciano funziona. Abbiamo vinto quattro Mondiali e le strutture di allora non erano superiori rispetto a quelle di adesso".

“Gestire una società come il Lecce non è semplice”

Ha sottolineato cosa significhi gestire una società come il Lecce: ”Come si fa a non capire che per club come il nostro tutto questo è una necessità, che diventa l’unica condizione e si trasforma anche in virtù? Tutto questo non è facile, ci vuole coraggio, ma è l’unica strada per sforzarsi a portare più risorse tecniche possibili in prima squadra sperando che si trasformino anche in risorse economiche. E questo ti consente allo stesso tempo di mantenere la Primavera 1 di Serie A e competere contro i club più blasonati. Il Lecce rimane sempre nelle regole. Se poi uno va a vedere la nostra storia, con me responsabile dell’area tecnica, si renderà conto che dalla Primavera sono venuti fuori scudetti e risorse tecniche con ragazzi italiani come Miccoli, Pellé, Rosati, Rullo, quando li ho potuti cercare e trovare"