"E' difficile per Vanoli migliorare le cose se i giocatori sono in nazionale. Viery è bravo ma ha bisogno di uno che lo guida"

Quest’oggi l’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di dire la sua sul momento della squadra di Paolo Vanoli.

“E' difficile poter lavorare per Vanoli su un reparto che attualmente al Viola Park non c'è: la difesa è il reparto che subisce di piu e che ha piu problemi. E' anche vero che per migliorare serve lavorare di reparto, cosa che in questo momento con il discorso nazionali non può fare: adesso diventa molto complicato. Quando le problematiche sono dei singoli che di reparto, il giocatore in se lo alleni male. Piu che fare allenamenti specifici non puoi far altro, forse l'unica cosa che resta da allenare è la concentrazioni. Ma quando dico che si deve lavorare di reparto tiro nel mezzo anche i due nel mezzo al campo, anche loro non garantiscono il giusto filtro. Se davvero riuscissimo a prendere meno gol anche i giocatori in attacco sicuramente giocherebbero con meno pressioni”.

“Ecco cosa penso di Viery”

Ha poi parlato di Viery: “Credo che Viery ha ottime qualità ma dobbiamo fargli fare quello che sa fare bene, dagli troppe responsabilità non è conveniente almeno per il momento. E' giovane, viene da un campionato sicuramente meno tattico e difensivo di quello italiano, qui per l'appunto è capitato in una difesa con dei giocatori che non sono leader. E' uno di quei giovani che ha valori ma che avrebbe bisogno di qualcuno che lo guida: sicuramente ha un aggressiva importante, che lo aiuta molto, ma che allo stesso tempo va controllata. E per lavorare meglio di reparto devi giocare, commettendo errori e rivedendoli: al di la di quello che dice l'allenatore sei sei un ragazzo intelligente te li vai a rivedere in privato. E' cosi che il calciatore bravo migliora, e mi auguro che il brasiliano possa essere un giocatore del genere”.

“Vanoli in difesa li a cambiati tutti, ma i risultati sono sempre gli stessi”

Ha anche aggiunto: “Nessuno è inamovibile in questo momento nella difesa della Fiorentina. E' chiaro che Vanoli si sta affidando a quei giocatori che hanno piu esperienza e carriera alle spalle, però abbiamo visto che li ha cambiati tutti ed i risultati per ora non sono cambiati: chance giochi la Fiorentina continua a subire due gol a partita. E questa cosa dovrebbe far riflettere, perchè non abbiamo un roaster di difensori che dia garanzie”.

“Fossi la Fiorentina penserei veramente ad Acerbi”

Ha sottolineato poi un aspetto: “Adesso bisogna lavorare e basta, fino a gennaio non possono arrivare altri giocatori. E poi oltretutto io non ne sarei cosi tanto certo, o per lo meno avrei comunque il dubbio: la vedo un po' dura, dopo le parole della società, che si vada a spendere altri milioni sul mercato a gennaio. Quello che potrebbe succedere, almeno se fossi Paratici io ci penserei, è quello di attingere alla lista dei parametri zero: c'un giocatore che potrebbe tornare utile alla Fiorentina. Sto chiaramente parlando di Francesco Acerbi: è vero che ha la sua età ma per come sa comandare le difese potrebbe essere una soluzione utile alla Fiorentina”.

“La leadership è qualcosa che non si compra sul mercato”

Qualcosa anche sulla mancanza di leadership: “La Leadership è qualcosa che non compri: se ce l'hai la puoi allenare ma non la puoi acquisire col tempo. Mi auguro che all'interno dello spogliatoio viola emerga qualcuno con queste caratteristiche, che forse per la condizione fisica attuale non riesce a tirare fuori. Mi auguro che questa cosi cambi il prima possibile, anche se è molto complicato”.