Galbiati: "Esposito è più in forma di Kean e oggi deve giocare. Quante gare ha fatto la punta viola nell'ultimo mese?"

L'ex difensore viola Roberto Galbiati ha parlato a Lady Radio in vista della sfida cruciale dell'Italia, impegnata oggi nel playoff Mondiale contro l'Irlanda del Nord. Oggetto di discussione anche Moise Kean, attaccante della Fiorentina, che dovrebbe partire titolare.

‘Opterei per Kean a gara in corso’

“Mi terrei Kean in panchina stasera, inserendolo a gara in corso, partendo con Pio Esposito e Retegui. Il ragazzo dell’Inter è il più in forma di tutti, e ora nell’Italia deve giocare chi sta meglio”.

‘Kean ha segnato gol pesanti, ma…’

“Non importa se 4 mesi fa Kean ha segnato gol importanti durante le qualificazioni, nell’ultimo mese e mezzo però quante partite ha fatto con la Fiorentina? Non spezzoni, partite intere eh…”.