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Il piano di Gattuso con Kean: e all'orizzonte si profila la staffetta

Redazione /
Moise Kean

Retegui con Kean, l'Italia che stasera affronta l'Irlanda del Nord, nel play off per le qualificazioni ai Mondiali, si affiderà a questi due giocatori per trovare le reti necessarie a proseguire in questo cammino. 

Sessanta minuti

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centavanti della Fiorentina giocherà i primi sessanta minuti, salvo poi lasciare il posto ad Esposito negli ultimi trenta. 

Ritorno domenica scorsa

Questo a grandi linee dovrebbe essere il piano del CT Gattuso per il match di Bergamo. Kean, lo ricordiamo, viene da un problema alla tibia che gli ha fatto saltare qualche partita in viola: in campo dall'inizio lo abbiamo rivisto per la prima volta domenica scorsa contro l'Inter

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