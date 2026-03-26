Non solo Kean, anche due giovani viola impegnati oggi in azzurro. Chance dal primo minuto per Ndour e Comuzzo?

La giornata odierna è fondamentale per il calcio italiano. Stasera infatti la Nazionale maggiore guidata di Gennaro Gattuso giocherà contro l'Irlanda del Nord per continuare a sperare nella qualificazione mondiale. Qualche ora prima però anche la Nazionale under 21 andrà in cerca della vittoria per continuare il proprio cammino nel girone di qualificazione all'europeo di categoria.

La situazione del girone

La squadra del tecnico Baldini se la vedrà, alle 18.45, con la Macedonia del Nord. Al momento l'Italia si trova seconda nel girone alle spalle della Polonia di tre punti. I macedoni sono invece penultimi nel girone con soli 3 punti in 6 partite. Obbligatorio dunque trovare la vittoria per cercare il sorpasso sulla Polonia.

I giovani viola

Fra i convocati di Baldini ci sono anche due azzurri: Cher Ndour e Pietro Comuzzo. I giocatori viola sono forse i più abituati a giocare ad alto livello nella selezione azzurra e dovrebbero cominciare entrambi dal primo minuto contro la Macedonia. Anche l'ex viola Kayode, al centro di un mistero legato alla sua convocazione ritardata, dovrebbe partire dal primo minuto sulla fascia destra, mentre gli ex “canterani” viola Tommaso Berti e Costantino Favasuli dovrebbero accomodarsi in panchina.