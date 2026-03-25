Gattuso sceglie il suo 'undici' per la sfida all'Irlanda del Nord, Kean si prende la maglia da titolare?

Nonostante la stagione difficile Moise Kean è stabilmente all'interno delle convocazioni del Cittì della Nazionale Gennaro Gattuso. L'attaccante della Fiorentina è stato chiamato a Coverciano anche per il ritiro in vista dei fondamentali play off per la qualificazione mondiale.

Le scelte del Ct

Contro l'Irlanda del Nord l'obiettivo è uno solo: evitare la terza figuraccia mondiale e continuare la corsa verso la massima competizioni per nazionali. Per farlo Gattuso si affiderà ai suoi uomini di fiducia e fra questi dovrebbe figurare anche il bomber della Fiorentina Moise Kean.

La probabile formazione

Ecco il possibile undici che Gattuso dovrebbe mettere in campo per la partita di domani sera contro l'Irlanda del Nord: (3-5-2) Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.