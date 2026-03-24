Sul proprio canale You Tube, il giornalista e telecronista Fabio Caressa ha parlato anche della Fiorentina, inserendo Nicolò Fagioli nella sua personale top 11 della passata giornata.

Le parole sulla Fagioli

“Quando giocava nella Cremonse dicevano che Fagioli era un po' pettinato. Lo è ancora a tratti, ma sta diventando un giocatore molto concreto. È stato uno dei protagonisti assoluti della rimonta della Fiorentina verso la salvezza, non ancora completata”.

Sulla squalifica

"Può migliorare ancora tanto, ma non è giusto dimenticare quello che è successo e la sua squalifica, che per me è uno dei motivi per cui Gattuso non l'ha chiamato in Nazionale. Non è giusto che uno paghi tutta la vita, ma nemmeno dimenticare in fretta".