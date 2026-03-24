S. Sabatini: “Incomprensibile che Gattuso abbia ignorato Fagioli. Mano di Pongracic? Vittimismo che non aiuta l’Inter”

Il giornalista di Sportmediaset Sandro Sabatini ha parlato di Fiorentina-Inter in un video sul proprio canale YouTube, sviscerando varie tematiche dell’accesa sfida tra viola e nerazzurri.

‘I viola hanno messo sotto l’Inter’

“Fiorentina-Inter è una partita che va suddivisa tra l’importanza del risultato, il giudizio sulla prestazione ed il solito episodio che scatenerà rimostranze e polemiche degli interisti. L’Inter è una squadra che sembra stanca, svuotata, l’assenza di Lautaro si fa sentire. Marcus Thuram è irriconoscibile, Calhanoglu è in difficoltà. La Fiorentina ha messo sotto i nerazzurri, dettando i ritmi, giocando bene, e non è la prima volta che questo succede all’Inter, sempre in difficoltà dalla gara col Bodo”.

‘Incomprensibile mancata convocazione di Fagioli in Nazionale’

“Fagioli è stato il miglior centrocampista in campo, offrendo una buona regia, in generale sembra un calciatore che in maniera incomprensibile non è stato considerato da Gattuso nella trentina di convocati per i playoff Mondiale dell’Italia. Evidentemente le scelte del ct sono legate ad altre preferenze, ma stona che alla vigilia degli impegni cruciali della Nazionale, i migliori in campo di Fiorentina, Sassuolo e Atalanta, ossia Fagioli, Berardi e Zappacosta, non siano tra i convocati dell’Italia… è veramente molto strano”.

“L’episodio del mani di Pongracic farà discutere, se ne parlerà tanto, è una situazione abbastanza sottovaluta da arbitro, Var, e anche dalla tv, Dazn. Il tocco sembra punibile, l’Inter però commette l’errore di fossilizzarsi sulle direzioni arbitrali facendo riferimento a vari altri episodi precedenti, entrando in una bolla di vittimismo, complottismo, che arriva a pesare più del gioco e dell’evidenza di una squadra irriconoscibile rispetto alla splendida compagine che era andata a collezionare tanti punti, di vittoria in vittoria, con pieno merito”.