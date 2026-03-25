Amatucci torna in cattedra e il Las Palmas ottiene un successo vitale. E in caso di promozione il calciatore viola…

Dopo la gara da subentrato nella sconfitta contro l’Albacete, Lorenzo Amatucci ha ripreso il proprio posto al timone del Las Palmas nel pesante successo contro lo Sporting Gijon. Il centrocampista della Fiorentina ha giocato tutta la partita, offrendo una buona prova nel cuore della mediana gialloblù.

Vittoria essenziale

Il Las Palmas ha vinto 1-0 grazie alla rete di Garcia, che spedisce gli isolani al quinto posto, che significa ancora playoff per tentare l’assalto alla Liga: 4 le distanze da seconda e terza, 3 dalla quarta in classifica, con all’orizzonte l’insidiosa trasferta in casa dell’Eibar.

Al centro delle operazione c’è Amatucci

La gara di Amatucci? Il classe 2004 è stato come sempre l’uomo ovunque del Las Palmas, anche se si è speso molto più in fase di contenimento che di suggerimento. Tantissimi palloni giocati, punto di riferimento in impostazione della squadra di Luis Garcia. Proprio in questi giorni il ragazzo si è espresso sull’avventura in Spagna in termini entusiastici, ma solo fine anno si capirà il suo possibile futuro.