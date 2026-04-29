De Ponti: "Come una partita di poker, la Fiorentina è andata a vedere le carte della Funaro. Una proposta che ha sorpreso la sindaca"

Il direttore del Corriere Fiorentino, Roberto De Ponti, ha scritto stamani sul quotidiano locale un commento sulla vicenda lavori allo stadio e sulla manifestazione d'interesse ad intervenire da parte della Fiorentina.

“Un piccolo passo per il nuovo Franchi”

“Verrebbe da dire: un grande passo per la Fiorentina, un piccolo passo per il nuovo Franchi - scrive De Ponti - La dichiarazione d’intenti del club viola, presentata urbi et orbi approfittando della visita a Firenze del ministro dello Sport Andrea Abodi, ha sorpreso persino la sindaca, nei tempi anche se non nei modi”.

“Abito casual”

E poi: “Come un abito casual, impegna ma non troppo: i soldi ci sono se, se, se. In pratica la Fiorentina dice a Palazzo Vecchio: noi ci mettiamo i soldi ma adesso troviamo un accordo conveniente, perché altrimenti torniamo punto e a capo”.

“Una partita di poker”

Inoltre: “Come in una partita di poker, il club viola è andato a vedere le carte dell’avversaria, anche se in effetti proprio avversaria non è. E ora tocca alla sindaca pareggiare l’offerta o rilanciare. In effetti, Funaro sa che di quei 55 milioni il Comune ha bisogno per completare i lavori, quantomeno per arrivare ad avere uno stadio funzionale e disponibile per il pallone”.