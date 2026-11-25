La fiducia a Paolo Vanoli è stata confermata dalla dirigenza della Fiorentina dopo il 3-0 di Monza, ma la trasferta di Udine può cambiare il quadro.

Soluzione interna

Avete già potuto leggere su Fiorentinanews.com che la posizione del tecnico gigliato potrebbe cambiare in base al risultato e alla prestazione della squadra a Udine domenica prossima e anche La Nazione, indica in Aurelio Andreazzoli, attuale tecnico della Primavera viola, la soluzione interna se la società decidesse di intervenire dopo un altro passo falso.

Difficoltà di ricerca

Questo anche perché ci sono delle difficoltà nel trovare un’alternativa esterna, tra costi e profili lontani dalle idee di Fabio Paratici.