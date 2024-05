Corriere dello Sport-Stadio: Italiano non vuol più rivedere le facce di Praga

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi c'è questo titolo sulla Fiorentina: “Furore”. Sottotitolo: “Italiano vuole fare la storia: “Viola prenditi la Conference”.

Pagina 2

Apertura per: “Atene sogno viola”. Sottotitolo: “Terza finale in due anni, seconda consecutiva in Conference: ora la Fiorentina prenota un’impresa che manca dal 1960-1961”.

Pagina 3

Commisso “Un successo per Barone”. Sottotitolo: “Italiano: Il presidente ha parlato alla squadra Ha trasmesso la fiducia necessaria in una finale”. Di spalla il commento: “La spinta del valore”.

Pagina 4

Troviamo le parole di Italiano: “Fiorentina lottiamo con furore”. E ancora: “Italiano: Non voglio più rivedere le facce di Praga, quella partita ci ha fatto male però adesso...”.

Pagina 5

Altre parole: “Biraghi: “Ora voglio vendetta”. E inoltre: “Bonaventura “Sogno un gol”.