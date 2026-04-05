Corriere Fiorentino: Nel segno di Fagioli e come cresce il rimpianto azzurro
Due le pagine sulla Fiorentina che troviamo quest'oggi sul Corriere Fiorentino.
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L'apertura sulla gara di ieri è intitolata: “Il regalo nell’uovo”. Sottotitolo: “I viola stentano e restano a galla solo grazie a De Gea, poi il gol che vale oro: la salvezza è sempre più vicina”. Di spalla il commento: “Tre punti d'oro ma che fatica”.
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Qui leggiamo: “Nel segno di Fagioli (e come cresce il rimpianto azzurro)”. Sottotitolo: “Il regista è sempre più il fulcro della squadra”.
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