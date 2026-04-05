Bernede: "Prima di Suslov, Gudmundsson aveva fatto casino anche con Gagliardini. Sul gol di Fagioli..."

Antoine Bernede, giocatore gialloblù nel post Verona-Fiorentina è tornato sugli episodi dubbi della partita.

Su Suslov

“Prima del gol era stato Gudmundsson a fare un po' di casino con Gagliardini. Poi Suslov ha reagito quando lui lo contrastava sulla barriera. Questo non è calcio. Suslov è stato sfortunato, voleva aiutare la squadra”.

Sul match

"Questa è una partita che abbiamo visto tante volte qua, non è la prima volta che mi sono sentito così. Tante volte perdiamo punti negli ultimi minuti. C'è stato un episodio con l'arbitro che non ha lasciato giocare, per poi far partire l'azione del gol. Anche oggi però è mancato il gol a noi".