"La posizione di De Rossi adesso è piu salda, ma servono risultati a partire dalla Fiorentina. Viola sono squadra in ascesa"

Questo pomeriggio l'ex centrocampista del Genoa Elio Signorelli è intervenuto a Radio Sportiva per fare il punto in casa Grifone, a due giorni dalla sfida casalinga contro la Fiorentina di Paolo Vanoli: ha avuto modo analizzare anche la posizione di Daniele De Rossi.

“Il Genoa arriva alla partita di sabato senza aver vinto ancora una partita, e per forze di cose De Rossi deve trovare un risultato se vuole restare in panchina: e per far questo però serve serenità e tranquillità, altrimenti si rischia di strafare. Il Genoa per quello che è la sua situazione in questo periodo storico non sta passando un buon momento, però mi auguro di cuore che De Rossi riesca a trovare il risultato”.

"Nonostante la classifica la Fiorentina è in grande ripresa"

Ha detto anche qualcosa sulla Fiorentina di Paolo Vanoli: “Non va sottovalutato l'avversario che ci troveremo davanti, perchè la Fiorentina nonostante la classifica attuale è in grande ripresa. La società è stata brava a cambiare allenatore nel momento giusto, e gli ultimi risultati arrivati stanno dando ragione alla scelta del direttore sportivo viola Fabio Paratici: è stato bravo in pochi mesi a rimettere in carreggiata la squadra, dopo aver vissuto uno dei momenti piu bui della sua storia”.

“La posizione di De Rossi adesso è più salda di prima”

Ha parlato anche dei cambiamenti a livello societario in casa rossoblu, che potrebbero appunto cambiare la posizione di Daniele De Rossi: “Quando cambia il dirigente cambia anche l'allenatore? Devo dire la verità a questo punto credo che trattenere De Rossi in panchina sia stato un atto di intelligenza da parte della società. A questo punto qui se va via il direttore sportivo penso che in società è trapelato che forse qualcosa di sbagliato in quelle che sono state le scelte di mercato è stato fatto. E per questo è stato scelto di salvare il tecnico”.

“La volontà è di restare uniti, ma servono i risultati”

Ha anche aggiunto: “Da qui in poi la volontà di tutti è quella di compattare tutto l'ambiente rossoblu, che tutti stiano vicino all'allenatore e che già da sabato il Grifone torni a far punti. E' troppo importante già da questo fine settimana iniziare a muovere la classifica, altrimenti senno la situazione diventerebbe troppo pesante”.