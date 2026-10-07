Dai margini alla fascia di capitano: com’è cambiata la vita di Richardson

Dopo tanti mesi Amir Richardson sta ricominciando a sentirsi ‘calciatore’ dall’approdo in prestito al Le Havre, club con cui ha mosso i primi passi da professionista in Ligue 2 prima di salire di livello e arrivare alla Fiorentina nell’estate del 2024. Il marocchino classe 2002 è reduce da un’esperienza totalmente da dimenticare al Copenhagen, in cui ha collezionato più tribune che presenze, venendo di fatto estromesso subito dal progetto tecnico appena arrivato in Danimarca.

Un’annata disastrosa

La passata stagione il giocatore di proprietà della Fiorentina ha racimolato 9 presenze appena, delle quali soltanto 4 da titolare, tra Italia e Scandinavia. Un’annata molto deludente in cui Richardson ha anche perso totalmente il treno della Nazionale del Marocco, con cui non scende in campo ormai dal settembre del 2024. Fuori dal progetto tecnico di Pioli, non confermato nemmeno dopo l’arrivo di Vanoli, Richardson si è spostato nuovamente, tornando in Francia, per provare a ritrovare buone sensazioni. Nelle ultime due partite ha addirittura indossato la fascia di capitano.

Richardson gioca, ma il Le Havre…

Al Le Havre il centrocampista mancino è titolare fisso e ha giocato tutte le prime 5 gare di campionato per intero, ad eccezione degli ultimi 10 minuti circa più recupero della sfida prima della sosta contro il Tolosa in trasferta. Nessuna rete e nessun assist per il giocatore della Fiorentina, Le Havre che ha ottenuto 2 punti in 5 partite e che è desolatamente ultimo in classifica. Richardson è sotto contratto con la Fiorentina fino al 30 giugno 2029.