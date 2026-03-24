Roggi: "Parisi con Italiano si era perso, Vanoli lo ha recuperato. Il Crystal Palace è alla portata della Fiorentina"

A Radio Bruno ha parlato l'ex Fiorentina Moreno Roggi, intervenendo su varie tematiche di casa viola tra cui il lavoro di Paolo Vanoli e la crescita di Fabiano Parisi.

Sulla gara contro l'Inter

“Il pareggio contro l’Inter vale quasi come una vittoria. La Fiorentina ha dimostrato di potersela giocare alla pari e ha confermato quel valore che tutti le riconoscevamo a inizio stagione”.

Su Parisi

“Lo seguo dai tempi dell’Avellino e ho continuato a farlo anche all’Empoli, dove ha fatto vedere buone cose. Nel suo percorso ha sempre dimostrato grande umiltà. A mio avviso ha vissuto un momento di difficoltà con Vincenzo Italiano, soprattutto quando è stato impiegato a destra. Il merito di Paolo Vanoli è stato quello di recuperarlo, riportandolo sulla destra ma avanzandone il raggio d’azione. In quel ruolo si è adattato bene e riesce a sfruttare il sinistro quando rientra: è una delle soluzioni tattiche più interessanti introdotte da Vanoli”.

Su Vanoli

“È stato bravo a sistemare alcuni giocatori in posizioni che li aiutano a esprimersi al meglio. Questo ha portato fiducia nel gruppo, e si vede anche da quei giocatori che, dopo un gol, vanno ad abbracciare l’allenatore. Se la squadra manterrà alta la concentrazione, la Fiorentina potrà raggiungere una salvezza tranquilla. Inoltre, ho grande fiducia anche nel percorso in Conference League: il Crystal Palace è una squadra alla portata della Fiorentina”.