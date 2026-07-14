L’agente Giocondo Martorelli ha parlato a Lady Radio del mercato della Fiorentina e delle tantissime operazioni che sta chiudendo Fabio Paratici, nuovo ds viola.

Il mercato viola

“Tra le società italiane, la Fiorentina è quella che si è mossa di più e velocemente, oltre che in anticipo. Questo ha permesso di prendere giocatori molto interessanti. E poi Paratici è stato bravo perché ha dato a Grosso ragazzi con i quali può lavorare fin da subito. La Fiorentina non ha perso appeal, qualsiasi giocatore ha voglia di vestire la maglia viola”.

Su Andreazzoli

“Lo conosco da 30 anni ed è un insegnante di calcio, ha valorizzato tantissimi giocatori. E' tornato un po' al suo status primordiale. Sarà gratificante per lui insegnare le cose importanti a questi ragazzi. E' un professionista che riesce a tirare fuori il meglio dai ragazzi. Una scelta valida. Grosso? E' un allenatore competente che ha sempre fatto giocare bene le sue squadre. Alla Fiorentina l'asticella della qualità si alza e per lui sarà ancora più facile. Poi si sa: grandi giocatori fanno grandi allenatori”.