Richardson, dopo il flop scandinavo l’occasione Mondiale è sfumata. E la Fiorentina…

Il campo è stato un miraggio per Amir Richardson nella stagione da poco conclusa: il centrocampista della Fiorentina ha raccolto appena 9 presenze totali tra Firenze e Copenhagen, chiudendo un’annata assolutamente da dimenticare. 4 le presenze da titolare del marocchino classe 2002, che ha anche perso completamente il treno nazionale e non è più nel giro del Marocco che parteciperà al prossimo Mondiale.

Flop totale in Danimarca

Nel mercato di riparazione il giocatore cresciuto nel Le Havre si è spostato in prestito per ritrovare smalto e continuità, ma al Copenhagen, se possibile, è finito ancora più ai margini che alla Fiorentina, totalizzando appena 5 presenze. Il centrocampista mancino è finito molto spesso fuori dai convocati per scelte tecniche non ben precisate ma soprattutto per ragioni dettate in gran parte dalla mancanza di intenzione del club danese di riscattarlo a fine campionato.

Richardson ha perso tutti i treni?

Per Richardson, sotto contratto con la Fiorentina fino al 30 giugno 2029, il destino è più che mai incerto. È da capire se il calciatore vorrà e potrà provare a rimettersi in gioco con un nuovo allenatore come Grosso o se il suo futuro sia già segnato e deciso dalla dirigenza gigliata. Un anno fa esatto Richardson era ancora tra i convocati del Marocco, benché fosse rimasto in panchina nelle gare contro Tunisia e Benin. Oggi, invece, il giocatore è fuori da ogni orbita, quella della Fiorentina e della Nazionale dalla quale era tenuto in grande considerazione come talento dall’avvenire assicurato.