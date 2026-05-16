Tante grazie e un mazzo di fiori, Richardson rispedito indietro così. La Fiorentina saluta otto milioni

L'avevamo già scritto un po' di tempo fa, ma adesso c'è la certezza assoluta: Amir Richardson viene rispedito a Firenze.

Mazzo di fiori

Domani ci sarà l'ultima partita in campionato del Copenaghen, squadra alla quale la Fiorentina lo aveva prestato, e ci sarà il congedo del nazionale marocchino che verrà salutato con la consegna di un mazzo di fiori. Lo stesso avverrà anche per Aurélio Buta, Mathias Zanka Jørgensen e il capitano Viktor Claesson.

Bye bye otto milioni

Il Copenaghen ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto che aveva per Richardson e così il club viola dice addio agli otto milioni di euro che erano previsti in caso di acquisto da parte dei danesi.

Una sola convocazione

Del resto il centrocampista è stato tutt'altro che fondamentale per le sorti di questa squadra. Addirittura da quando c'è come allenatore Bo Svensson, è stato convocato una sola volta (e tenuto in panchina), mentre in altre sette circostanze è finito addirittura in tribuna.