In Turchia gongolano su Oulai: "Tutto procede secondo i piani"... ma del Galatasaray!

Il polverone sollevato dalla lunghissima trattativa che ha portato Christ Inao Oulai dal Trabzonspor alla Fiorentina non si è mai veramente placato. Anzi, ora che l'ivoriano si vede sempre meno, sui quotidiani locali è ripartito il tran tran.

Avvio complicato

L'interesse del Galatasaray per il centrocampista ivoriano è cosa nota, e sulle pagine di Fotospor si legge che “Oulai è stato ancora lasciato fuori” e “tutto procede come desidera il Galatasaray”. I turchi starebbero preparando un'offerta da lanciare in direzione Fiorentina anche in virtù di un minutaggio ridotto all'osso per l'ivoriano, che sinora ha raccolto meno di 170 minuti nelle prime otto di campionato, non entrando neanche in campo nella metà delle occasioni.

Già addio? Solo se…

E sempre dalla ricostruzione turca, la Fiorentina potrebbe prendere in considerazione un'offerta per il suo centrocampista, a patto che sia di un certo rilievo: d'altronde, il Galatasaray ci aveva già provato per l'ivoriano prima del suo passaggio in viola, e la possibilità di un nuovo affondo è assolutamente da tenere in considerazione.