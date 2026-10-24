Ci mancava anche la botta in rifinitura per Oulai: l'ivoriano convocato ma tra i dubbi. L'obiettivo quasi impossibile di Atta

Non s'ha da fare evidentemente il matrimonio tra Inao Oulai e la Serie A, tra una certa sfiducia di base, un percorso di integrazione che ancora latita e anche l'acciacco di turno che lo frena quando potrebbe esserci una chance per fare minutaggio. Come riportato da Radio Bruno infatti, l'ivoriano è rimasto vittima di una botta proprio in rifinitura, che non l'ha escluso dalla lista dei convocati ma che lo rende a questo punto difficile da impiegare dal primo minuto: il favorito resta Brescianini.

Utopia Atta

C'era un obiettivo, quasi utopico a questo punto, che riguardava Arthur Atta: averlo almeno convocabile per una sfida tra quelle con Atalanta (giovedì) e Sassuolo (lunedì prossimo). Il francese però si sta allontanando sempre di più dal rientro a breve ed è quasi certo ormai che torni dopo la sosta Nazionali di novembre.