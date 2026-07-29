Arriva Valdepeñas: il Real Madrid dà il via libera. Ecco quando sarà a Firenze

Era tutto fatto, si attendeva soltanto l'ultimo ok che finalmente è arrivato. La Fiorentina è pronta ad accogliere un altro nuovo acquisto, nello specifico Víctor Valdepeñas del Real Madrid.

Arriva Valdepeñas: finalmente il via libera

José Mourinho ha voluto avere il ragazzo con sé per buona parte del ritiro, ma non è mai stato in discussione il trasferimento a Firenze. E finalmente è arrivato il via libera del tecnico portoghese, così il ragazzo può raggiungere la destinazione.

Ecco quando sarà a Firenze

La Fiorentina pagherà 8 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita; il Real, in ogni caso, conserverà la recompra per i prossimi tre anni. Valdepeñas è atteso a Firenze già oggi in serata, poi nelle ore successive arriveranno le visite mediche (già domani mattina) e la firma sul contratto.