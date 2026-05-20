Funaro: "Vedere realizzare il cantiere del Franchi ti dà soddisfazione, va avanti più spedito. Con la Fiorentina..."

Il sindaco di Firenze, Sara Funaro, ha parlato del restyling dello stadio Artemio Franchi, che si è trovata come eredità nardelliana e che sta andando avanti.

“Un cantiere che va più spedito”

“E' un cantiere delicato - le sue parole sono riportate da La Nazione - molto mediatico ma via via che lo vedi realizzare ti dà soddisfazione. Siamo al punto che si sta andando avanti in modo più spedito”.

Project Financing

Nel frattempo c'è stata anche l'apertura al finanziamento di una parte dei lavori arrivata dalla Fiorentina. Per questo motivo c'è da mettere in piedi il project financing: “Stiamo ancora facendo tutti gli approfondimenti e sui rischi legali e brucratici è interesse di tutti seguire le procedure previste”.

“Buon rapporto con i Commisso, Ferrari costante riferimento”

La Funaro ha stabilito un ottimo rapporto con Catherine Commisso, moglie dell'ex presidente viola, Rocco: “Le donne sono sempre più pragmatiche ma devo dire per onestà intellettuale che ho avuto un rapporto subito franco e diretto sia con lei che con Rocco e il rapporto costante sul territorio ce l'ho con Alessandro Ferrari”.