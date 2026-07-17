Il mondo del calcio piange Osvaldo Bagnoli: "Protagonista indimenticabile della storia del nostro sport". Il saluto della Fiorentina

Oggi è scomparso Osvaldo Bagnoli, all'età di 91 anni. Lo storico condottiero dell'Hellas Verona Campione d'Italia nell'annata 1984-1985 è stato una figura di grande spessore nel mondo del calcio e resterà sempre nello storico della Serie A.

Il cordoglio viola

Questo il messaggio di cordoglio della Fiorentina: “Tutta la Fiorentina si unisce al cordoglio del mondo del calcio per la scomparsa di Osvaldo Bagnoli, protagonista indimenticabile della storia del nostro sport. Alla sua famiglia e ai suoi cari le più sentite condoglianze”.