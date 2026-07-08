Si accende la corsa per l'esterno del Verona: il gol al Mondiale che lo ha messo nel mirino della Fiorentina (e non solo)

Anche il terzino destro è un ruolo in cui la Fiorentina rischia di rimanere scoperta, dato un Dodo sempre più in partenza, e i viola si stanno guardando attorno per trovare il prossimo interprete.

In casa dei butei

Gli occhi sono ancora puntati su un obiettivo in forze al Verona, di rientro dal Mondiale dove ha giocato con la sua Algeria: si tratta di Rafik Belghali, autore anche di una rete nella competizione americana. Il Verona, si legge sull'edizione odierna de L'Arena, non se ne priverà per meno di 10 milioni, sperando anzi che i rilanci delle pretendenti portino il prezzo sui 15 milioni.

Lotta a tre

Ma chi sono le pretendenti? Non c'è solo la Fiorentina, bensì anche Milan e Bologna sembrano essere in corsa. Una concorrenza più che serrata per un ragazzo che, a 24 anni, cerca il primo salto di qualità in carriera dopo essersi messo in mostra sul palcoscenico mondiale.