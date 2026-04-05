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FOTO FN - La risposta a distanza di mesi dei tifosi dell'Hellas alla Curva Fiesole. Una promessa tutta... da bere!

Redazione /

Tra i momenti più belli di Hellas Verona-Fiorentina al Bentegodi c'è sicuramente lo striscione dei tifosi gialloblù in risposta a quello della Curva Fiesole esposto durante la gara d'andata. 

Lo scherzo della Fiesole

Con Fiorentina e Verona inguaiate in fondo alla classifica, la Curva Fiesole scrisse scherzosamente in uno striscione ai gemellati gialloblù: “Chi arriva ultimo paga da bere”. 

La risposta dei butei

Ieri è arrivata la risposta dei butei, che hanno scritto in uno striscione esposto nel primo tempo: “Verona ultimo? Vi piace vincere facile. Mille gin tonic per la Curva Fiesole”. Segnale di un gemellaggio che va ben oltre il risultato sul campo. 

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