Orlando: “Vanoli ha preso una Fiorentina disastrata e fatto quasi un miracolo. Raggiunta la salvezza spazio a Braschi e Balbo”

L’ex calciatore della Fiorentina Massimo Orlando ha parlato a Toscana TV, partendo dal cruciale successo viola contro la Lazio al Franchi per proiettarsi anche al futuro.

“Vanoli aumenta il suo score positivo, sono tanti punti da quando è arrivato, non una cosa banale. Bisogna fargli i complimenti, la Lazio ha giocato sotto ritmo, ma nessuno vuole mai perdere. Dopo un avvio difficile e aver rischiato, la Fiorentina si è messa bene in campo e ha trovato il gran gol di Gosens. Nella ripresa, ad eccezione del colpo di testa di Ratkov, la squadra ha controllato la gara perfettamente, con tanta grinta e tanta voglia di portare a casa la vittoria”.

‘Ottima media di Vanoli, ha preso squadra disastrata’

“La stagione avrebbe potuto esser diversa, ma prendiamo quanto di buono fatto dalla Fiorentina dall’arrivo di Vanoli, che ha preso una squadra con 6 punti, disastrata mentalmente e fisicamente, contestata da tutte le parti. L’allenatore viola ha fatto 29 punti da quando è arrivato sulla panchina della Fiorentina, un’ottima media. In alcune gare si è anche dimostrato di avere le qualità da squadra che merita una zona di classifica superiore, vedi quella di Como, ma anche di Bologna, ma non solo, sono almeno 5-6 gare. Ha fatto un buon lavoro, inventandosi anche Parisi esterno alto, ad esempio”.

‘Spazio ai giovani a salvezza ottenuta’

“Vanoli non ha impostato il lavoro sul gioco, sulla qualità, ma sulla sostanza, aveva bisogno di fare punti e di risalire la classifica. Non si può non dirgli grazie, anche se a fine anno gli si dà la mano e si prende un altro allenatore, penso Paratici abbia le idee chiare. Vanoli ha in ogni caso fatto quasi un miracolo per come erano messe le cose. Quando sento dire che non capisce nulla impazzisco, è un’annata particolare che andava gestita in questo modo qui. Appena la Fiorentina sarà matematicamente salva farei giocare i giovani: Braschi e Balbo in primis”.