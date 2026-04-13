Gosens: "Abbiamo fatto un grande passo verso la salvezza, ci dà entusiasmo anche per giovedì. Faccio i complimenti a Balbo"

L'esterno della Fiorentina Robin Gosens, autore del gol dell'1-0 contro la Lazio, è intervenuto a DAZN a fine gara: "Avevo segnato alla Lazio anche all'andata, ma questo è un peso diverso perché ci ha portato alla vittoria. Abbiamo fatto un grande passo verso la salvezza. Non siamo ancora salvi, però lo sapevamo che questa partita era importantissima, anche con i risultati che abbiamo visto nel weekend. Era un'occasione che non volevamo lasciarci scappare. Sono veramente molto contento per tutto il gruppo, che ha sofferto abbastanza quest'anno: abbiamo portato a casa questi tre punti."

Sulla Fiorentina che è cambiata dopo il suo gol ha commentato: "Dobbiamo anche dirci la verità: abbiamo preso subito due occasioni dalla parte della Lazio e quindi non siamo partiti nel migliore dei modi. Però poi lo sappiamo com'è il calcio: un'azione, un gol, qualcosa che ti può cambiare la partita. Da lì in poi abbiamo preso le misure molto meglio, abbiamo giocato con più fiducia, con più compattezza e per questo, alla fine, secondo me abbiamo meritato questa vittoria. Ci dà grande entusiasmo anche in vista di giovedì."

E sul ghiaccio messo sulla caviglia: “Ho lottato un po' contro me stesso, perché la tendinite lì mi dà fastidio, soprattutto alla lunga. Volevo restare in campo il più possibile. Poi è entrato Luis, al quale voglio fare davvero un grande complimento per come è entrato e per come sta facendo in queste settimane con noi: ha fatto molto molto bene anche oggi. Sono contento che quando esco ci sia qualcuno che dà”.