Mandragora: "Stavolta l'abbiamo approcciata bene, per le condizioni in cui ci troviamo. Grande assolo di Dodo"

Tornato su livelli sufficienti Rolando Mandragora che ha commentato così ai media ufficiali viola la vittoria della Fiorentina:

"Era una partita importante, siamo contenti di averla approcciata bene e aver fatto risultato. Era uno scontro diretto molto importante. Nella situazione in cui ci troviamo, in Serie A non ci sono mai partite facili. Abbiamo trovato buone trame di gioco, difeso bene e da squadra.

Gol belli? Sono belli in qualsiasi modo ora, soprattutto con gli attaccanti, hanno segnato tutti e tre. Dodo ha fatto un assolo bellissimo. Ora pensiamo a recuperare per Rakow e Inter".