Un riscatto già a portata di mano: Ecco quanto dovrà sborsare la Fiorentina

Il futuro di Radu Dragusin sembra destinato a essere ancora alla Fiorentina. La formula concordata con il Tottenham per il trasferimento del difensore rende infatti concreta la prospettiva di una permanenza oltre questa stagione.
Le condizioni per il riscatto
L’operazione è stata impostata su un prestito da 1,9 milioni di euro, al quale si aggiunge un obbligo di riscatto condizionato da 17,5 milioni. Il condizionato è legato al raggiungimento di 20 presenze da almeno 45 minuti ciascuna.
Entro breve la conferma
Se il suo impiego proseguirà ad essere quello che abbiamo visto finora, il traguardo potrebbe essere raggiunto già all’inizio del girone di ritorno. A quel punto scatterebbe l’obbligo per la Fiorentina di acquistare definitivamente il cartellino del centrale romeno.
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