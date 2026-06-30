Bucchioni: "Viery difensore che mancava da tempo alla Fiorentina. Grosso proverà a valorizzare tanti calciatori in ritiro"

A Radio Bruno quest'oggi ha parlato Enzo Bucchioni, giornalista e direttore di Italia7, che ha commentato la prima mossa di mercato della Fiorentina, il brasiliano Viery, per poi proseguire la propria analisi sul lavoro di Paratici.

“Viery ha le caratteristiche che servivano alla Fiorentina in difesa e che mancavano da anni. Ha piede, fa partire l’azione come Grosso richiede, ed è rapido nel breve, bravo nei duelli perché ha anticipo e colpo di testa. Dobbiamo aspettare che si inserisca per giudicare, è un prospetto giusto però. La Fiorentina dovrà diventare brava a prendere questi calciatori ancora prima con lo scouting, pagandoli meno e valorizzandoli”.

‘Se spendi 13 milioni per Viery vuol dire che…’

“Da Paratici ci si aspetta molto, la Fiorentina è una società intermedia al momento e deve crescere, aumentando gli introiti. Se vai a spendere certe cifre per Viery, primo acquisto, significa che i soldi ce li hai. Servirà vendere tanti giocatori, ma anche acquistarne parecchi, a cominciare da chi sostituirà Dodô. Il lavoro da fare è enorme”.

‘Grosso porterà tanti calciatori in ritiro, poi…’

“Ranieri? Gli vogliamo bene, tra i pochi che ha mostrato un vero senso di attaccamento alla Fiorentina, ma calcisticamente può stare nella rosa. Anche Pongracic ha mostrato grandi limiti. La coppia difensiva titolare della Fiorentina oggi non saprei immaginarla. Grosso porterà tanti giocatori in ritiro per capire se può tirare fuori qualcosa di buono e esaltare col proprio gioco qualche calciatore che non ci si aspetta”.