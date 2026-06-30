Un paio di esterni da tempo nel mirino di Paratici. Grosso testa la fame di Fiorentina alzando il telefono VIDEO

Il mercato della Fiorentina è cominciato ed è cominciato bene, con l'acquisto di un difensore forte e giovane, pagato una bella cifra, che avrà comunque bisogno di tempo per ambientarsi nel campionato italiano. Viery, del quale viene detto un gran bene, ha portato subito aria nuova e fresca nel mondo viola.

Paratici ha cominciato bene anche dal punto di vista comunicativo, facendo intuire che Fiorentina ha in mente di costruire: giovane e forte, puntando su profili internazionali, di prospettiva. Ne arriveranno altri così, ma nel frattempo si penserà anche alle cessioni e a sfoltire una rosa che Grosso non vorrebbe particolarmente ampia.

Cessioni

Oltre a Beltran probabilmente se ne andrà anche Piccoli in prestito. Un attaccante che a Firenze ha faticato, che piace alla Lazio di Gattuso e che la Fiorentina sta provando a piazzare, sperando che segni e che faccia bene, per poi ripensarrci sopra l'anno successivo. Poi toccherà a Dodô, dal quale la Fiorentina spera di ricavare una bella cifra, Gosens e tanti altri.

Grosso al telefono

La nuova 'viola' nascerà attorno a Fagioli e a Kean, due pilastri dai quali ripartire. Due calciatori con i quali Grosso ha già parlato: l'allenatore viola, in questi giorni, sta avendo colloqui telefonici con tutti per capire la 'fame' rimasta e la voglia di rimanere a Firenze. Vuole calciatori motivati l'ex tecnico del Sassuolo. Niente di nuovo in questo senso, ma grande attenzione sarà data all'atteggiamento e al piano tattico che dovrà avere questa nuova squadra.

Gli esterni

Adesso ci si concentrerà sugli esterni: occhio sempre a Solomon che potrebbe anche tornare e ad un paio di calciatori che Paratici ha nel mirino da tempo e che proverà a chiudere nelle prossime settimane. Tra dieci giorni circa c'è il raduno, la presentazione del nuovo allenatore e si comincerà a fare sul serio. Per costruire una nuova squadra ci vorrà tempo e pazienza e lo sa l'allenatore, che lavora fianco a fianco con il direttore sportivo che lo ha scelto. Questo nuovo connubio è sicuramente un ottimo punto di partenza: avere feeling in una stagione che inizialmente sarà per forza di cose in salita non è cosa da poco.