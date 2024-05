Calamai: "Le immagini non tolgono il dubbio che il raddoppio del Verona fosse da annullare. Complimenti all'Hellas, sta facendo grandi cose"

Il giornalista Luca Calamai ha parlato del dubbioso episodio avvenuto in Verona-Fiorentina in occasione del raddoppio dei veneti, con il possibile mani di Lazovic. Queste le sue parole a TMW Radio:

“Non so che voto dare al VAR di Verona-Fiorentina per il secondo gol dei veneti. Ho rivisto l'azione e le immagini non mi hanno tolto il dubbio. Ma faccio i complimenti comunque al Verona, che contro tutto e tutti sta facendo grandi cose”.